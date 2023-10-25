İsrail'in BM Büyükelçisi'nden Guterres çıkışı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:00

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün yaptığı açıklamada Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısının durup dururken gerçekleşmediğini söyledi. Ardından İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Guterres'in istifasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin New York'taki toplantısında konuşan Guterres, Hamas'ın saldırısının "dış etkenlerden bağımsız" olarak gerçekleşmediğini, "Filistin halkının 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kaldığını" söyledi.

Hiçbir şeyin sivillerin kasten öldürülmesini, yaralanmasını ve kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşrulaştıramayacağını belirten Guterres, "Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği korkunç ve benzeri görülmemiş 7 Ekim terör eylemlerini tartışmasız bir şekilde kınadım" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

"Filistin halkı, topraklarının kademeli olarak yerleşimcilere geçtiğine tanık oldu ve şiddete maruz kaldı. Ekonomileri boğuldu. İnsanlar yerinden edildi ve evleri yıkıldı. İçinde bulundukları kötü duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor. Ancak Filistin halkının şikayetleri, Hamas'ın korkunç saldırılarını temize çıkaramaz ve bu korkunç saldırılar da Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasına gerekçe olamaz"

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, açıklamanın üzerine Guterres'in istifasını talep etti.

Erdan, "İsrail vatandaşlarına karşı, terör örgütü ilan edilmiş bir örgüt tarafından gerçekleştirilen en korkunç eylemlere anlayış gösterenlerle konuşmanın hiçbir meşru tarafı veya anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Erdan, "Guterres'i derhal istifaya çağırıyorum" dedi.