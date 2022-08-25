BM'den 'Uygur Türkleri' açıklaması: Yakında raporu açıklayacağız

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:23

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uzun süredir beklenen Çin'in Tibet ve Uygur bölgelerindeki hak ihlallerine dair raporuna ilişkin soruları cevapladı.

Michelle Bachelet, raporu hangi tarihte açıklayacağı sorusuna "Rapor üzerinde çalışıyoruz. Görevim bitmeden önce raporu açıklamak istiyorum, elimizden geleni yapıyoruz" cevabını verdi.

Bachelet, raporun açıklama tarihinin gecikmesine ilişkin, "İncelediğimiz ülkeden içeriğe dair katkı ve tavsiyeler bekliyoruz. Her ülke için süreç aynı şekilde işliyor" açıklamasında bulundu.

40 ÜLKE RAPORUN YAYIMLANMAMASI İÇİN MEKTUP YOLLADI

Bachelet, raporun içeriğine dair soruyu ise "Sincan'daki yetkililerle yaptığım görüşmede insan hakları ihlalleri ve keyfi tutuklamalara ilişkin haberlerden ötürü endişelerimi dile getirdim. Raporda Uygurlar ve Sincan'daki Müslüman azınlığa yönelik hak ihlalleri derinlemesine incelenmiştir" şeklinde cevaplandırdı.

Bachelet ayrıca, Çin hükümetinin raporun yayımlanmaması için kendisine baskı yaptığı iddialarının doğru olmadığını yineleyerek, şimdiye kadar "raporu yayımlamaması için 40 ülkeden mektup aldığı" bilgisini paylaştı.