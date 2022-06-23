BM'den uyuşturucu açıklaması: 2020 yılında 280 milyondan fazla kişi kullandı
Birleşmiş Milletler, 2020’de dünya genelinde 280 milyondan fazla kişinin uyuşturucu kullandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kovid-19 salgını ve Ukrayna, Afganistan ve Afrika’daki istikrarsızlık gibi nedenlerle uyuşturucu kullanan ve tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin gerekli desteğe erişiminde ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekti.
Fathi Waly, birçok açıdan zor bir dönemden geçildiğini belirterek, bu zor süreçte uyuşturucu ticaretinin de arttığını belirtti.
Waly, dünya genelinde sentetik uyuşturucu çeşidinde artış gözlemlendiğine, bunu emniyet güçlerinin ele geçirdiği maddelerden tespit ettiklerine dikkati çekerek, özellikle Kuzey Amerika’da opioid türü sentetik uyuşturucunun her geçen gün daha fazla can aldığını, bir başka opioid türü olan tramadol isimli maddenin ise Afrika ve Orta Doğu’da insanları tehlikeye atmaya devam ettiğini vurguladı.
Waly ayrıca, tedavi için ulaşılması en zor kişilere yardım götürülmesinin önemine işaret ederek, özellikle mülteci kamplarında kalan ya da insani yardım organizasyonlarında yaşamını sürdüren veya ayrımcılık ya da damgalanma korkusu yaşayan bireylere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.
KADINLAR, TEDAVİYE ULAŞIMDA CİDDİ ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA
Fathi Waly, kriz ve çatışma ortamlarında en çok kadınların etkilendiğini, uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayan kadınların tedavi olanaklarına ulaşmakta ciddi engellerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Dünyanın bazı bölgelerinde, tedavi gören hastalar arasında kadınların oranı yüzde 10'un altında" ifadesini kullandı.
Waly, UNODC’nin dünyanın her yerinde koşullar ne olursa olsun uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan insanlara yardım götürmekte kararlı oluğunu vurgulayarak, "2020’de dünya genelinde 280 milyondan fazla kişi uyuşturucu kullandı" dedi.
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