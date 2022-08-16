BM'den Yemen'e gıda krizi desteği: 44 milyon dolarlık insani yardım yapılacak
BM, Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolar tutarında acil yardım ödeneği tahsis edildiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki gıda krizi için 44 milyon dolar tutarında acil yardım ödeneği tahsis edildiğini duyurdu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Yemen'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de acil insani yardım çalışmalarına 44 milyon dolar destek ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yardımların Yemen'in 22 bölgesinden 17'sinde yaşayan "insani yardıma en muhtaç durumda bulunan 1 milyon 700 bin kişiye" ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.
Yemen'de gıda güvenliğinin giderek kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, insani yardımların "birçok Yemenlinin hayatının kurtarılması için kullanılacağı" ifade edildi.
Yemen'de yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.
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