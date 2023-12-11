BMGK'dan Gazze'ye ziyaret: Yardımları yerinde inceledi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 18:05

Güncelleme: 11.12.2023 - 18:05

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bir heyetin, Mısır'ın El-Ariş kentinden Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları yerinde incelediği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'dan bir heyetin Ariş ve Refah kentlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, BMGK heyetinin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere gönderilen insani yardım sevkiyatını yerinde incelediği, yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne girişi ve yaralıların tahliyesi konusunda İsrail'in uyguladığı engeller hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, BMGK'nın İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlayacak karar alma konusundaki başarısızlığına işaret edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarda ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.