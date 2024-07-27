Bolivya lideri Arce: Ülkemiz halen dış güçlere karşı uyanık olmalı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:03

Güncelleme: 27.07.2024 - 12:03

Bolivya'da gerçekleşen darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra Cumhurbaşkanı Luis Arce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arce, “ülkedeki darbe girişiminden bir ay sonra bile Bolivya demokrasisine yönelik tehditlerin devam ettiğini, dış güçlerin ülkenin enerji kaynaklarına olan ilgisi nedeniyle ülkenin uyanık kalması ve kendini savunmaya hazır olması gerektiğini” söyledi.

Arce, “Başarısız askeri darbenin üzerinden bir ay geçti ve demokrasimizi kararlı bir şekilde savunmak için sokaklara dökülmekte tereddüt etmeyen Bolivya halkının cesaret ve kahramanlığının ülkemizin tarihinde yer alacağı açıktır. O dönemde ülkenin her kesiminden ve uluslararası toplumdan aldığımız desteği takdirle karşılıyoruz” dedi.

Arce ayrıca, “Bununla birlikte, doğal kaynaklarımızın Bolivya halkının idaresi ve daimi mülkiyeti altında olduğundan emin olana kadar sürekli tetikte ve demokrasiyi savunmaya hazır olmalıyız” diye ekledi.

Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo, daha önce yaptığı açıklamada “ülkedeki darbe girişiminin dışarıdan provoke edildiğini ve bunun, ülkenin doğal kaynaklarını yağmalama arzusundan kaynaklanmış olabileceğini” ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Bolivya Devlet Başkanı Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.