Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Anez 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:05

La Paz Birinci Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, Morales'in istifasıyla Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Anez'in yargılandığı, ülkede "2. darbe davası" olarak bilinen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Anez'i, "görev ihlali" ve "anayasaya aykırı karar alma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Anez'in yanı sıra Morales'in istifa ettiğini duyurmasından kısa bir süre önce canlı yayında Morales'in istifasını isteyen dönemin Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman ile dönemin Emniyet Müdürü Yuri Calderon'a da 10 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, Kaliman ile Calderon'un nerede olduğu bilinmiyor.

Bolivya'da 13 Mart 2021'den beri tutuklu bulunan Anez, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Suçlamaların "siyasi baskı" olduğunu savunan Anez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ceza aldığı duruşmanın çevrim içi düzenlenmesini "Kendi duruşmamda bile hazır bulunma hakkım reddedildi" ifadesiyle kınamış, yetkililer ise mahkemenin çevrim içi düzenlenmesine güvenliği sebep göstermişti.

- Bolivya'da 2019'daki siyasi kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevini üstlendiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.