Bolsonaro Covid’e karşı "mucize tedavi" demişti: "İzinsiz ilaçlar insanlarda test edildi" iddiası

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:17

Prevent Senior adlı hastane zincirinde çalışan 12 doktorun ifşa ettiği olaya göre, Covid'19'a karşı resmi kullanım izni bulunmayan hidroksiklorokin, eritromisin ve Ivermectin ilaçları, deneyden haberi olmayan yaşlı hastalar üzerinde test edildi.

Geçen yıl Mart ve Nisan aylarında denek olarak kullanılan hastalardan en az dokuzunun yaşamını yitirdiği, ancak ölüm belgelerinin Covid-19'u içermeyecek şekilde değiştirildiği de iddia ediliyor.

BOLSONARO ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Brezilya Senatosunda oluşturulan araştırma komisyonuna ifade veren doktorların avukatı Bruna Morato, deneyin, Devlet Başkanının "mucizevi tedavi" tezini güçlendirme amacı taşıdığını kaydetti.

Morato, müvekkili 12 doktorun, söz konusu ilaçları içeren "Covid seti"ni kullanmayı reddettikleri için hastane yönetimi tarafından tehdit edildiğini ve işten çıkarıldığını kaydetti. "Sağlık açısından zaten son derece hassas durumdaki yaşlı hastalara Covid'e karşı iyi bir tedavinin olduğu söylendi. Ama kobay olarak kullanıldıklarından haberdar değillerdi" diye konuşan avukat, doktorlardan da tedaviyle ilgili hastalara ve yakınlarına bilgi verilmemesinin istendiğini belirtti.

HASTANEDEN İLGİNÇ SAVUNMA

İddiaları reddeden hastane zinciri ise tüm ölümlerin kesin bir şekilde raporlandığını belirterek, tedavi ettikleri 56 bin Covid-19 hastasından yüzde 7'sinin yaşamını yitirdiğini ve bu oranın diğer hastanelerle kıyaslandığında düşük olduğunu savundu.

Hastane zincirinin sahibi ve idari müdürü Pedro Batista Senato'ya geçen hafta verdiği ifadede, iki hafta hastanede kalan ve bulaş riski kalmayan hastaların belgelerinden Covid-19 ifadesinin kaldırıldığını kabul etmişti. Batista, bilgileri dışında hastalarda izinsiz ilaçların denendiği iddiasını ise reddetmiş, ilaçların hastaların isteği üzerine doktorlarca yazıldığını savunmuştu. Batista, "Reçeteleri doktorlar yazar. O dönem Devlet Başkanı Bolsonaro ve diğer nüfuzlu kişilerin değerlendirmelerini herkes hatırlayacaktır. Dolayısıyla pek çok hasta bu ilaçların yazılmasını talep ediyordu" dedi.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken hükümetin söz konusu deneylerden ne ölçüde haberdar olduğu da bilinmiyor.

Bolsonaro, geçen yıl Nisan ayında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Prevent Senior hastane zincirinin klorokin üzerinde yaptığı araştırmalardan övgüyle bahsetmiş, söz konusu ilacı alan hastaların solunum cihazına bağlı geçirdiği sürenin 14 günden 7 güne düştüğünü belirtmişti.

Covid-19'un Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) sonra en etkili olduğu ülke konumundaki Brezilya'da hastalıktan şimdiye kadar 600 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DW Türkçe