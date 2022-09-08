Bolsonaro destekçileri seçim öncesi bir araya geldi

Brezilya'da seçime kısa bir süre kala 200. bağımsızlık gününü kutladı. Brezilya'nın ünlü sahili Copacabana'da gerçekleşen kutlamada Bolsonaro seçmenleri, sarı tişörtleri ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 10:44
Bolsonaro destekçileri seçim öncesi bir araya geldi
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Brezilya'da 200. Bağımsızlık Günü, Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana sahilinde düzenlenen miting ile kutlandı. Mitinge damgasını ise Devlet Başkanı Bolsonaro'nun destekçileri vurdu.

The Guardian'ın haberine göre, Brezilya'da 156 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim öncesi, Jair Bolsonaro destekçileri ile Bağımsızlık Günü kutlamarsında gövde gösterisi yaptı. 

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen kutlamalara sarı tişörtler giyerek geldi. Bolsonaro destekçileri, seçim anketlerinde önde görünen eski Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula de Silva’ya karşı duruşlarını gösterdi. Bolsonaro destekçileri, Lula için “komünist tehdit” ifadelerini kullandı. 

Brezilya’da İşçi Partisi, 2003-2010 yılları arasında Devlet Başkanı görevini yürüten Lula de Silva’yı aday gösterdi. Bazı anketler Lula’nın Bolsonaro’nun önünde olduğunu gösteriyor.


Bolsonaro Brezilya Destek

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