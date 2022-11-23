Boris Johnson, üç ülkeyi hedef aldı: Sonunda başka bir seçenek olmadığını gördüler

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:30

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce Batılı ülkelerin tutumlarının büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

AB ülkelerinin, savaş başladıktan daha sonra Ukrayna'nın arkasında toplandığını ve şu anda kararlı bir destek sağladığını vurgulayan Boris Johnson, Rusya'nın işgalinden önceki dönemde durumun evrensel olarak böyle olmadığını belirtti.

Johnson, "Bu olay büyük bir şoktu... Rus tabur taktik gruplarının yığıldığını görebiliyorduk ama farklı ülkelerin çok farklı bakış açıları vardı. Almanya'nın görüşü bir aşamada, eğer böyle bir şey olacaksa, ki bu bir felaket olur, o zaman her şeyin bir an önce bitmesinin ve Ukrayna'nın çekilmesinin daha iyi olacağı yönündeydi" dedi.

Johnson, Fransa'ya değinerek, "Fransızların son ana kadar inkâr içinde olduklarından hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

İTALYA'YI ELEŞTİRDİ

İtalya'nın işgal tehdidine verdiği ilk tepkiyi de eleştiren Johnson, o dönemde Mario Draghi hükümetinin, Rus hidrokarbonlarına olan "muazzam" bağımlılığı göz önüne alındığında, "bir aşamada basitçe bizim aldığımız pozisyonu destekleyemeyeceklerini" söylediğini belirtti.

Johnson, "Herkes -Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, Joe Biden... başka bir seçenek olmadığını gördü. Çünkü bu adamla (Putin) pazarlık yapamazdınız. Kilit nokta bu. Tüm endişelerimden sonra AB'nin hareket tarzını takdirle karşılıyorum. Birlik içinde hareket ettiler. Yaptırımlar çok sertti" diye konuştu.

"ZELENSKİ ÇOK CESUR BİR ADAM"

Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin liderlik konusunda "kesinlikle olağanüstü" olduğunu belirterek, "O çok cesur bir adam. Bence o orada olmasaydı bu çatışmanın tarihi tamamen farklı olurdu" dedi.

Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunu değerlendiren Johnson, "Eğer Ukrayna AB'ye üye olmayı seçerse, bunu yapmalı ve bence bu Ukrayna için iyi bir şey olur" diyerek siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.