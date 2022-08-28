Boris Johnson'dan 'elektrik faturası' uyarısı: Faturalarımız ürkütücü olacak

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:50

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, küresel çapta enerji piyasaları da dalgalanmayı sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enerji piyasalarını etkileyen en önemli olayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı "barbarca istilası" olduğunu savundu.

Boris Johnson, "Önümüzdeki aylar zor olacak, muhtemelen çok zor. Elektrik faturalarımız ürkütücü olacak. Çoğumuz için evlerimizi ısıtmanın maliyeti şimdiden göz korkutucu" ifadelerini kullandı.

Johnson, ülkesinin, Rus gazına olan bağımlılığını sona erdirmeye başladıklarına işaret ederek, "Haziran'da on yıllardır ilk kez Rusya'dan yakıt ithal etmedik. İngiltere, bu yıl geçen yıla göre yerli gaz üretimini yüzde 26 hızlandırdı" dedi.

Johnson ayrıca, küresel gaz piyasasındaki dalgalanmalara dikkat çekerek, "Savunmasız hale geliyoruz ve Putin'in baskısına karşı daha da az savunmasız hale geliyoruz" diye konuştu.

'İNGİLTERE'NİN KONUMU GÜÇLENECEK'

Boris Johnson, Vladimir Putin'i bir "tiran" olarak niteleyerek, "Ruslar, Ukrayna'yı desteklemekten yorulacağımıza ve Ukraynalıları, ne kadar mide bulandırıcı olsa da Kremlin'deki tiranla (Putin'le) bir anlaşma yapmaya gizlice teşvik etmeye başlayacağımıza inanıyor" dedi.

Johnson, Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Putin'in pozisyonu her geçen ay daha da zayıflıyor. Zorbalık ve şantaj yapma yeteneği azalıyor. İngiltere'nin konumu daha da güçlenecek" diye konuştu.