Boris Johnson’dan cinsel içerikli video çıkışı

29 Nisan 2022 Cuma, 16:21

İngiltere Başbakanı Boris Johnson meclisteki bir milletvekilinin Avam Kamarası'nda telefonunda porno videoları izlediğine dair iddialarla ilgili soruşturma sorulduğunda, “pornografi izlemek hiçbir işyerinde kabul edilemez” diye konuştu.

Seçim kampanyası ziyareti sırasında gazetecilere, porno iddiaları ile ilgili yanıt veren Boris Johnson, "İşyerinde böyle bir şeyi yapan herhangi biri için kesinlikle kabul edilemez. Ülkedeki her türlü iş için aynı olurdu." şeklinde konuştu.

Çarşamba günü bildirilen ve Boris Johnson'ın Muhafazakâr Partisinin isimsiz bir üyesini içeren porno vakasının uygun şikâyet prosedüründen geçmesi gerektiği söylendi.

NE OLMUŞTU

İngiltere’de iktidar partisindeki bir milletvekilinin Avam Kamarası’nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken cep telefonundan porno izlediği iddia edilmişti. Bir başka milletvekili ise bakan yardımcısının ifadelerini desteklemişti.

Sun ve Daily Mirror gazeteleri, Muhafazakâr Parti’nin, kadın milletvekillerinin toplantıda cinsiyetçilik ve taciz iddialarını da gündeme getirdiğini açıklamıştı. Porno izlemekle suçlanan milletvekilinin adı, parti disiplininden sorumlu Grup Başkan Vekili Chris Heaton-Harris’e iletilmişti.





Kaynak: OdaTV