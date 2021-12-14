Boris Johnson’dan Putin’e uyarı: Ukrayna’nın işgali stratejik bir hata olur

14 Aralık 2021 Salı, 10:40

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Johnson’ın telefon görüşmesinde Putin’e Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda Rusya için "önemli sonuçların" olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Sözcü, "Başbakan, İngiltere’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı'nı, Moskova'nın istikrar bozucu herhangi bir eyleminin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağı konusunda uyardı" dedi.



Sözcü, Johnson’ın Ukrayna sınırında Rus askeri kuvvetlerinin birikmesinden derin endişe duyduğunu söyleyerek, gerilimi azaltmak ve kalıcı çözümler belirlemek için diplomatik kanallar aracılığıyla çalışmanın önemini yinelediğini söyledi.



DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK BİLDİRİ YAYIMLAMIŞTI

Hafta sonu boyunca İngiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya gelen bakanlar, Rusya’ya "sınırları değiştirmek için herhangi bir güç kullanımının uluslararası hukuka göre kesinlikle yasak olduğunu" hatırlatan bir bildiri yayımlamıştı. G7 bakanları yayımladıkları ortak bildiride, Rusya’nın işgal eylemi halinde "ağır bedel" ödeyeceğini vurgulamıştı.



Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden da Putin ile görüşerek, Ukrayna’ya bir saldırı başlatılması halinde Rusya’nın "ekonomik sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söylemişti. ABD istihbarat kaynaklarına göre Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 70 bin asker yerleştirerek, gelecek yılın başlarında muhtemel bir işgal planlıyor.

