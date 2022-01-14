Boris Johnson'ın dansı gündem oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gittiği bir partideki ışın kılıcıyla ettiği dans gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 16:16
Boris Johnson'ın dansı gündem oldu
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Başbakan Boris Johnson’ın eski bir videosunun sosyal medyada yeniden ortaya çıkması pek çok kişinin video hakkında konuşmasına neden oldu.

Odatv'nin haberine göre; yayınlanan dans videosunun pandemi öncesinde çekildiği iddia edildi. 

İngiltereli bir gazeteci, Boris Johnson'ın 2009’da Londra belediye başkanı olduğu dönemde çekildiğini ve bir Noel partisinde Londra Meclisi'nin o zamanki başkanıyla dans ettiğini iddia etti.

Başbakan Johnson’ın elindeki ışın kılıcının ise hediye olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Boris Johnson’ın yaptığı açıklamada, "Westminster'daki ofisimde bir ışın kılıcı var ve bu bana Christopher Lee'den kalma (Yıldız Savaşları'nda Kont Dooku'yu oynayan kişi) bana sunulan en güzel şey” dediği ifade edildi.


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