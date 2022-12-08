Borrell, çağrıları reddetti: Ne pahasına olursa olsun Ukrayna'yı destekleyeceğiz

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:53

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı "Avrupa Savunmasına Yatırım-2022" toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Josep Borrell, "Ukrayna'ya askeri yardıma son verilmesi" yönündeki çağrıları reddetti.

Borrell, "ne pahasına olursa olsun" Ukrayna'ya desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Borrell, "Avrupa'da Ukrayna'ya ne kadar yardım edersek savaşın o kadar uzun süreceği ile ilgili iddialar olduğunu olduğunu biliyorum. 'Savaşı durdurmak istiyorsanız, Ukrayna'yı desteklemeyi bırakın ve savaş sona ersin' diyorlar. Tabii ki! Ama nasıl bitecek? Önemli olan soru da bu. Bu savaş Rusya'nın kazanması ve Ukrayna'yı işgal etmesiyle sona eremez... Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz" dedi.

Ukrayna'nın, "hayatta kalmak için mücadele ettiğini" ve Avrupa'nın "ortak değerlerini ve güvenliğini" savunduğunu aktaran Borrell, "Eğer bu doğruysa -ki ben doğru olduğuna inanıyorum- en azından onlara askeri yardım ve eğitim desteği verebiliriz. Yaptığımız budur ve yapmaya devam etmemiz gereken de budur" diye konuştu.