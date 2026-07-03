Borsa hamlesi Washington’u karıştırdı: Trump’ın teknoloji hissesi alımları mercek altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendi açıkladığı gümrük tarifelerinin ardından sert düşen piyasalarda yüzlerce hisse alım işlemi yaptığı ortaya çıktı. CNBC’nin mali beyan analizine göre Trump, tarifelerde geri adım atmadan bir gün önce Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin hisselerini aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 yılına ait mali beyanı, Washington’da yeni bir çıkar çatışması tartışmasını gündeme taşıdı. CNBC’nin analizine göre Trump, geniş kapsamlı gümrük tarifeleri nedeniyle piyasalarda sert satışların yaşandığı 8 Nisan 2025’te 327 hisse alım işlemi yaptı.

Söz konusu tarih, Trump’ın yıl içindeki en yoğun 11’inci hisse alım günü oldu. CNBC’ye göre bu sayı, Trump’ın 2025 boyunca günlük ortalama hisse alım işlem sayısının beş katından fazlasına karşılık geldi.

Trump’ın alımları, 2 Nisan’da açıkladığı ve “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği yüksek gümrük tarifelerinin ardından geldi. Tarifeler, küresel ticaret ve ekonomi için belirsizlik yaratırken ABD borsalarında sert satışlara yol açtı.

8 Nisan’da S&P 500 endeksi 5 bin puanın altına geriledi ve ayı piyasası sınırına yaklaştı. Endeks, dört günlük süreçte yüzde 12’den fazla değer kaybetti.

Trump, 9 Nisan sabahı sosyal medya platformu Truth Social’da “Bu, alım yapmak için harika bir zaman” paylaşımında bulundu. Aynı gün içinde ise piyasaları sarsan bazı tarifelerde geri adım attığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından S&P 500 yaklaşık yüzde 9,5 yükselerek tarihindeki en güçlü günlük performanslardan birini kaydetti. CNBC’ye göre endeks, 8 Nisan 2025’ten bu yana kümülatif olarak yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE YÖNELDİ

Mali beyanlara göre Trump’ın 8 Nisan’daki alımları, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde yoğunlaştı. Trump’ın aynı gün Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft ve Nvidia hisselerinin her birinden 100 bin 1 dolar ile 250 bin dolar arasında alım yaptığı belirtildi.

Bu şirketlerin tamamı, son yıllarda ABD borsalarındaki yükselişin ana motoru olarak görülen büyük teknoloji hisseleri arasında yer alıyor. Trump’ın tarife politikasındaki geri adımının ardından bu hisselerde de sert toparlanma görüldü.

Apple hisseleri 8 Nisan’da yüzde 5 düşerken, ertesi gün yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Nvidia ise 8 Nisan’da değer kaybettikten sonra bir sonraki seansta yaklaşık yüzde 19 prim yaptı.

Beyaz Saray, işlemlerin zamanlamasına ilişkin sorulara Trump’ın varlıklarının bağımsız üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından yönetilen hesaplarda tutulduğu yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump’ın başkan olmadan önce “çok başarılı bir iş insanı” olduğunu belirterek, “Başkan’ın tüm varlıkları bağımsız üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından yönetilen tam takdir yetkili hesaplarda tutuluyor. Çıkar çatışması yok” açıklamasını yaptı.

Trump da gazetecilere yaptığı açıklamada kişisel yatırımlarının yönetimine dahil olmadığını savundu. “Paramı yöneten fonlarımız var” diyen Trump, işlemlerin dışarıdan yönetildiğini söyledi.

927 SAYFALIK BEYAN TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın hisse işlemleri, 927 sayfalık yıllık mali beyanın yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. CNBC analizine göre beyan, Trump’ın 2025’te 2,24 milyar dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.

Bu gelirler arasında kripto para girişimlerinden yüz milyonlarca dolar, golf ve kulüp tesislerinden 290 milyon doların üzerinde gelir, hukuki anlaşmalardan ise 86 milyon doların üzerinde ödeme bulunuyor. Trump’ın ayrıca markalı ürünlerden gelir elde etmeyi sürdürdüğü ve spor bileti gibi çeşitli hediyeler kabul ettiği de bildirildi.

Trump’ın işlemleri, piyasalara yön verebilen bir başkanın aynı zamanda büyük kişisel yatırımlara sahip olmasının yarattığı etik soruları yeniden gündeme taşıdı.

Eleştirmenler, başkanın tarife kararlarıyla piyasayı düşürmesi, ardından alım işlemlerinin yapılması ve kısa süre sonra tarifelerde geri adım atılması nedeniyle sürecin soru işaretleri yarattığını savunuyor. Beyaz Saray ise işlemlerin Trump’ın doğrudan müdahalesi olmadan yönetildiğini belirterek çıkar çatışması iddialarını reddediyor.