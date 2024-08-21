Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan kendisini de ağır yaraladı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:16
Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'ta bir okula gelen silahlı saldırgan, binadaki 3 kişiyi vurdu.

Okulda çalışan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Okulun çalışanlarından olduğu öğrenilen ve daha sonra kendini vuran saldırgan ağır yaralandı.

USK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, silahlı kişinin okula gelerek otomatik silahla 3 kişiyi öldürdüğünü ve daha sonra kendisini vurduğunu açıkladı.

Beganovic, saldırganın ağır yaralı olduğunu ve Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın neden gerçekleştirildiği hakkında delil topladıklarını kaydetti.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde, saldırganın okulda hademelik yaptığı, öldürdüğü kişilerin de okul müdürü, sekreteri ve öğretmen olduğu bilgisi yer aldı.


Bosna Hersek haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol çalışmaları ne zaman bitecek?

Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol çalışmaları ne zaman bitecek?
Batı'nın keyifle izlediği korku filmi: Saraybosna

Batı'nın keyifle izlediği korku filmi: Saraybosna
Bosna'nın lezzetli köftesi: Cevapi tarifi

Bosna'nın lezzetli köftesi: Cevapi tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler