Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol çalışmaları ne zaman bitecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor. Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, çalışmaların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol çalışmaları ne zaman bitecek?
İstanbul'un, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde başlatılan yol ve elektrik çalışmaları trafiği yoğunlaştırıyor. Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları yaşanırken, sürücüler çalışmaların ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol çalışmaları ne zaman bitecek?
KÜÇÜKÇEKMECE-YENİBOSNA METROBÜS ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt yerine uygulanan beton çalışmaları 45 gün sürecek. Bu nedenle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca iki şeride düşürülmesi planlanıyor. Çalışmaların 21 Eylül civarında bitmesi öngörülüyor.
AVCILAR'DA ELEKTRİK HATTI ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Buna göre, çalışmaların 14 Ağustos civarında tamamlanması bekleniyor.
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