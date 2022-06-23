Bosnalı Sırp lider Dodik: 'Erdoğan, Bosna Hersek'teki iç uzlaşıyı destekliyor'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, Erdoğan'ın Bosna Hersek'teki iç uzlaşıyı desteklediğini söyledi.

AA
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:00
Bosnalı Sırp lider Dodik: 'Erdoğan, Bosna Hersek'teki iç uzlaşıyı destekliyor'
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Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonuna (RTRS) konuşan Dodik, Erdoğan'ın Bosna Hersek'te tüm taraflara adil ve dostane yaklaştığını ve ülkesindeki iç uzlaşıya destek verdiğini belirtti.

Erdoğan'ın ülkesindeki problemlere karşı hissiyat sahibi olduğuna dikkati çeken Dodik, Erdoğan'ı Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesindeki Banja Luka şehrine davet ettiğini kaydetti.

Dodik, Sırp Cumhuriyeti’nin menfaatlerini her koşulda korumaya hazır olduğunu vurguladı.


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