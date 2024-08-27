Botsvana'da keşfedilen elmasta yeni gelişme: 'Bugüne kadar ortaya çıkarılan...'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:51

Güncelleme: 27.08.2024 - 09:51

Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond Corp, Karowe elmas madeninden “istisnai” bir taş çıkardığını açıklayarak, iri kaba elması gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Şirketin başkanı William Lamb şunları söyledi:

“Bu olağanüstü 2.492 karatlık elmasın bulunmasından dolayı çok mutluyuz.”

Şirket, “yüksek kaliteli” elmasın değerinin ne olduğunu ya da mücevher olarak kesilip kesilemeyeceğini söylemedi. Botsvana hükümeti, bunun ülkede keşfedilen en büyük elmas olduğunu söyledi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin, şirketin henüz adı konulmamış yeni elmasını dünyaya gösterilmeden önce ilk görenlerden biri olacağı belirtildi.

Şirket, 2019 yılında o zamanlar dünyanın en büyük ikinci elması olan 1.758 karatlık Sewelo elmasını çıkardı. Louis Vuitton, görünüşü siyah olmasına ve ondan kaç tane mücevher kesilebileceği belli olmamasına rağmen açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın aldı.

Yine Karowe madeninden 1.111 karatlık Lesedi La Rona elması 2017 yılında bir İngiliz kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alındı.

Bugüne kadar bulunan en büyük elmas, 1895 yılında Brezilya'da yer üstünde keşfedilen ve endüstriyel matkaplarda kullanılmak üzere kesilen siyah Sergio taşıdır. Sergio gibi siyah “karbonado” taşlarının meteorit parçası olduğu düşünülmektedir.

Rusya'nın, dünyanın en büyük elmas üreticisi olduğu bilinirken, ancak son yıllarda en büyük değerli buluntuların Botsvana'da elde edildiği belirtildi. Botsvana, sektördeki gücünü arttırmaya çalışıyor ve geçen yıl De Beers ile yaptığı 10 yıllık yeni bir anlaşmayla çıkarılan taşlardan giderek daha fazla pay almayı kabul etti.

Bugüne kadar keşfedilen en büyük mücevher kalitesindeki elmas, 1905 yılında Güney Afrika henüz bir İngiliz kolonisiyken çıkarılan ve Kral VII. Edward'a hediye edilen 3.106 karatlık Cullinan elmasıydı. Elmas kesilerek birkaç mücevhere dönüştürüldü ve bu mücevherlerden bazıları şu anda Kraliyet Mücevherleri'nin bir parçasıdır.