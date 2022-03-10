BP ve Shell Almanya'da spot dizel yakıt satışlarını durdurdu
BP ve Shell Rus petrolüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle iki haftadır Almanya'da spot dizel yakıt satışlarını durdurdu.
BP ve Shell Rus petrolüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle iki haftadır Almanya'da spot dizel yakıt satışlarını durdurdu.
Konu hakkında bilgi veren ticaret kaynakları Almanya'da yakıt kıtlığı yaşanmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Almanya'nın yakıt ve enerji kurumundan bugün yapılan açıklamada yerel arzın şu anda karşılanabildiğini ancak dizel ve ısıtmada kullanılan fuel oile erişimin giderek zorlaştığı ifade edildi.
Vortexa raporlarına göre geçen sene Rusya %58 ile Avrupa'nın en büyük dizel ve kırsal motorin tedarikçisi konumundaydı.
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