Brezilya açıklarındaki köpekbalıklarının uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:52

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:53

Araştırmacılar uzun zamandır Florida, Güney ve Orta Amerika'da tonlarca kokain bulunmasıyla birlikte, deniz yaşamının kaçakçılar tarafından suya atılan uyuşturuculardan etkilenebileceğini öne sürüyorlardı.

Brezilya'daki Oswaldo Cruz Vakfı'nda yapılan bir araştırma, köpekbalıklarının okyanusu kirleten uyuşturuculardan gerçekten etkilendiğine dair kanıtlar buldu.

Bilim insanları, küçük balıkçı teknelerinden satın alınan 13 vahşi Brezilya sivri burun köpekbalığını inceledi. Bu köpekbalığı türlerinin, tüm yaşamlarını kıyı sularında geçirdiği ve bu nedenle suya atılan uyuşturuculardan etkilenme olasılıklarının yüksek olduğu kaydedildi.

Daha sonra kas ve karaciğer dokusu, kokain ve uyuşturucunun ana metaboliti olan benzoilekgonin aramak için moleküllerin bir sıvı içinde ayrıldığı tandem kütle spektrometresi ile sıvı kromatografisi adı verilen standart bir teknik kullanılarak test edildi.

BİLİNENDEN 100 KAT DAHA YÜKSEK

Bilim insanları, 13 köpekbalığının tamamında, daha önce diğer su canlıları için bildirilenden 100 kat daha yüksek konsantrasyonda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Bu, serbest dolaşan köpekbalıklarında kokain varlığını tespit eden ilk çalışma olup, maddenin köpekbalıklarının karaciğerlerine kıyasla kas dokusunda daha yaygın olduğu tespit edildi.

Ancak çalışmada, araştırma alanının "çok sınırlı" olduğu ve kokain veya benzoilekgoninin deniz yaşamı üzerindeki etkisinin tam olarak bilinmediği belirtildi.