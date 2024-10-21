Brezilya lideri Lula da Silva, düşme sonucu başını çarparak yaralandı

Düşme sonucu başını çarparak yaralanan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine katılamayacağı bildirildi.

Brezilya lideri Lula da Silva, düşme sonucu başını çarparak yaralandı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:35

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, düşme sonucu başını çarparak yaralandığı ve bunun orta derecede bir kanamaya neden olduğu bildirildi.

Doktor Roberto Kalil Filho, Lula da Silva'nın yaralanmasını ciddi olarak nitelendirerek, düşmenin hemen ardından “alnında küçük bir kanama” geçirdiğini belirtti. 

“Kanamanın önümüzdeki günlerde şiddetlenebileceği” uyarısında bulunan doktor, Lula da Silva'nın bir süre daha tıbbi gözlem altında tutulacağını kaydetti.

Alnına beş dikiş atılan Lula da Silva'nın, doktorlar tarafından birkaç gün uzun uçuşlardan kaçınması tavsiye edildi.

Lula da Silva, aynı zamanda 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine yapacağı seyahati de iptal etti. Bunun yerine toplantıya video bağlantısı yoluyla katılacağı bildirildi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin BRICS zirvesine katılacak heyetine Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın başkanlık edeceğini açıkladı.


Etiketler: #Brezilya #Luiz Inacio Lula da Silva

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