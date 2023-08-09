Brezilya’da 14 yıl aranın ardından Amazon Zirvesi düzenlendi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:47

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:47

Güney Amerika’da yer alan Amazon Yağmur Ormanları ve Amazon Havzası'nda sürdürülebilir büyümeyi amaç edinen Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü (ACTO), ormansızlaşmayla mücadele ve bölgede sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı gibi konularda geniş çaplı bir anlaşma yapmak üzere toplandı.

Brezilya’nın Belem kentinde 14 yıllık aranın ardından bugün ilk kez gerçekleştirilen zirveye ev sahibi ülke Brezilya’nın yanı sıra Bolivya, Kolombiya ve Peru’nun devlet başkanları katılırken, Venezuela, Ekvador, Surinam ve Guyana ise zirveye üst düzey yetkililer gönderdi.

Zirvenin açılışında konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, bölgede sürdürülebilir ve kapsayıcı yeni bir kalkınma vizyonunu tartışacaklarını ve geliştireceklerini ifade etti. Lula ayrıca, iklim değişikliği ile mücadeleden uluslararası finansal sistem reformuna kadar birçok konuda tropikal ormanlara sahip olan ülkelerin küresel gündemdeki yerini güçlendireceklerini belirtti.



Zirvede ACTO’nun bölgedeki ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar durdurmak, yasadışı altın madenciliğini sona erdirmek ve polis güçlerinin çevre ihlallerine karşı ortak sınır ötesi müdahalesini desteklemek gibi konular üzerine bir anlaşmaya varması ve Belem Deklarasyonu olarak bilinen nihai anlaşmayı açıklaması bekleniyor.



Brezilya Devlet Başkanı Lula, geçen yıl seçim kampanyası yürüttüğü sırada önceki başkan Jair Bolsonaro döneminde Amazon bölgesindeki ormansızlaşmada yaşanan hızlı artışa dikkat çekerek, ülkesinin çevrecilikteki liderliğini yeniden sağlamayı ve Amazon zirvesini toplamayı vadetmişti.

Amazon ülkelerinin liderleri, yarın dünyanın üç büyük yağmur ormanı havzasında bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya’dan yöneticiler ile bir araya gelecek.

Buluşmaya Amazon bölgesinin korunmasına finansal destek veren Norveç ile Almanya’nın yanı sıra, Amazon’da yer alan Fransız Guyanası adına Fransa’dan da temsilcilerin katılması bekleniyor.

