Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Lula da Silva kazandı
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.
Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.
TSE'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında, seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi.
Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2'den az farkla seçimin galibi oldu.
Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını "Demokrasi" notuyla paylaştı.
Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.
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