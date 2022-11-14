Brezilya'da eski meclis üyesi kocasını azmettirmekten suçlu bulundu
Brezilya'da eski meclis üyesi ve eski şarkıcı kadın, vaiz kocasının öldürülmesi emrini vermekten suçlu bulundu. Azmettirici kadına 50 yıl hapis cezası verildi.
Brezilya'da, eski meclis üyesi Flordelis dos Santos de Souza'ya kocası Anderson do Carmo cinayetinde azmettirici olmak suçu sebebiyle 50 yıl 28 gün hapis cezası verildi.
The Guardian'ın haberine göre, 42 yaşındaki Do Carmo, Haziran 2019'da Rio de Janeiro kenti dışında, hem biyolojik hem de evlat edindikleri çocuklarıyla yaşadıkları eve dönerken defalarca vuruldu.
Anderson do Carmo'nun biri biyolojik diğeri evlatlık oğlu tarafından öldürüldü. Biyolojik oğlu Flavio'ya cinayet zanlısı olması nedeniyle 33 yıl, evlatlık oğlu Lucas Cezar'a ise cinayet silahının satın alınmasına yardım ettiği için yedi yıl hapis cezası verildi.
Eski başbakan Jair Bolsonaro'nun hükümetine katılan 61 yaşındaki Flordelis, Anderson do Carmo'yu en az altı kez siyanürle zehirleme girişiminde bulundu. Ancak girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama