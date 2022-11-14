Brezilya'da eski meclis üyesi kocasını azmettirmekten suçlu bulundu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:58

Brezilya'da, eski meclis üyesi Flordelis dos Santos de Souza'ya kocası Anderson do Carmo cinayetinde azmettirici olmak suçu sebebiyle 50 yıl 28 gün hapis cezası verildi.

The Guardian'ın haberine göre, 42 yaşındaki Do Carmo, Haziran 2019'da Rio de Janeiro kenti dışında, hem biyolojik hem de evlat edindikleri çocuklarıyla yaşadıkları eve dönerken defalarca vuruldu.

Anderson do Carmo'nun biri biyolojik diğeri evlatlık oğlu tarafından öldürüldü. Biyolojik oğlu Flavio'ya cinayet zanlısı olması nedeniyle 33 yıl, evlatlık oğlu Lucas Cezar'a ise cinayet silahının satın alınmasına yardım ettiği için yedi yıl hapis cezası verildi.

Eski başbakan Jair Bolsonaro'nun hükümetine katılan 61 yaşındaki Flordelis, Anderson do Carmo'yu en az altı kez siyanürle zehirleme girişiminde bulundu. Ancak girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.