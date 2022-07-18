Brezilya’nın asbestli gemisine uzmanlardan tepki: ‘Zararı bizim işçimiz, bizim çevremiz görecek’

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022’de izin verdiği ortaya çıktı.

Brezilya donanmasında 21 yıl hizmet veren ve içerisinde 600 ton asbest barındırdığı öne sürülen NAe Sao Paulo isimli uçak gemisi, söküm için İzmir Aliağa’ya gelecek. Zehirli geminin, denize ve çevreye zarar vereceği, insanlarda ise kansere yol açacağı açıklanmış, Türkiye ve yurt dışında günlerce eylem yapılmıştı. Aliağa Çevre Platformu da “Kanser olmak istemiyoruz” diyerek geminin Aliağa’ya getirilmesine karşı imza kampanyası başlattı.

"ASBEST UMURLARINDA DEĞİL"

Yetkililerin konuya sadece radyasyon üzerinden baktığını ancak bu geminin birçok zararlı atık barındırabileceğinin altını çizen İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanı olan Dr. Tuğrul Şahbaz, “Çevre Bakanlığı bu gemiye şartlı olarak izin verdiğini söylüyor. Gemi Türk karasularına geldiğinde yetkili kişiler gidecek radyasyon kontolünü yapacak ve gemide radyasyon yoksa söküm için izin verecekler. Burdan şu sonucu çıkarıyoruz; geminin içindeki asbest umurlarında değil” dedi.

"GEMİ SÖKÜM TESİSİNİN İZMİR ALİAĞA'DA NE İŞİ VAR?"

Konuyu sadece NAe Sao Paulo gemisi üzerinden görmenin doğru olmadığını vurgulayan Şahbaz, “Aliağa’da halihazırda sökümde olan birçok gemi var. Bu konuyla ilgili yapılan yazışmalarda son 5 yıl içerisinde orada kaç ton asbestli gemi söküldüğü ve ortama ne kadar asbest geldiğine dair bakanlığın verdiği yanıtlar var.

Bakanlık 5 yılda yaklaşık 750 ton asbestli gemi söküldüğüne dair açıklama yaptı. Kimse şunu tartışmıyor, bu gemi söküm tesisinin İzmir Aliağa’da ne işi var? Burada yürüyen rutin gemi söküm işi var, asıl sorun budur” diye konuştu.

"ZARARI BİZE"

Asbestin insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Şahbaz, “Asbest başta mezotelyoma olmak üzere birçok kanser türüne yol açıyor. Bu yüzden asbesti işleyecek olan işletme bu işi asbest söküm uzmanı denetiminde yapması lazım. Ayrıca bütün işçilerin de asbest söküm çalışanı eğitimi almış olması gerekir. Uygun koşullar sağlandıktan sonra bu iş yapılmalıdır” diye konuştı.

Geminin Türkiye’ye gelmemesi gerektiğinin vurgulayan Şahbaz konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bu gemi bizim gemimiz değil, herkes kendi gemisini kendisi sökmeli. Avrupalı bu gemiyi bize söktürtüyor, çünkü kendileri böyle tehlikeli maddeler içeren gemileri sökmek istemiyor. Bizde işçi sağlığına ve çevre sağlığına gereken önlem verilmeyeceğinden dolayı bize gönderiyorlar. Zararı bizim işçimiz, bizim çevremiz görecek. "