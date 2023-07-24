Brezilya'da kadın ve çocuklara yönelik cinsel şiddet rekor düzeyde arttı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:16

Güncelleme: 24.07.2023 - 15:16

Cinsel istismar vakaları yüzde 8,2 artarken, reşit olmayanlar arasındaki cinsel istismar vakalarında ise yüzde15,3 artış yaşandığı gözlemlendi. Cinsel istismar vakalarının yüzde 88,7'sini kadınlar, yüzde 61,4'ünü 13 yaş ve altındaki çocuklar oluşturdu.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu'nun yayımladığı verilere göre; çocuklara yönelik kötü muamele yüzde 13,8, çocuk ve genç cinsel içerikli videolarında yüzde 7, cinsel istismarda yüzde 16,4 artış yaşandı.

Kamu Güvenliği Forumu icra direkterü Samira Bueno, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kadın düşmanı politikalarının hem kamu politikalarına hem de insanların davranışlarına yansıdığını ifade etti. Bueno, Bolsonaro'nun kadın düşmanı politikalarının kadınların yaşamları üzerinde zararlı bir etki yarattığını belirtti.

Rapora göre, cinayete kurbanı kadınların yaklaşık dörtte üçü, kendi evlerindeyken mevcut ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü.

Raporda ayrıca, Amazon bölgesindeki kentlerde yaşanan cinayet oranının ulusal ortalamadan yüzde 54 daha yüksek olması sebebiyle öne plana çıktı.