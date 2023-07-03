Durdurulamayan kadın cinayetlerine ilişkin CHP’li vekilden açıklama: ‘Devletin başında oturan kişi tarafından...’
Kadına yönelik erkek şiddetine yenileri eklenmeye devam ediyor. CHP’nin edindiği verilere göre yılın ilk 5 ayında en az 127 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin perde arkasına ilişkin Cumhuriyet TV’e konuşan CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, soruşturma ve kolluk aşamasında ciddi problemler olduğunu dile getirerek ‘Türkiye için çok karanlık bir döneme yaklaşıyoruz’ dedi.
Yaşamın her alanında kadına yönelik şiddet durdurulamazken, işlenen kadın cinayetlerine dair yılın ilk 5 ayını içeren verileri CHP açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında 127 kadın katlediliren bunların 49’u seçimden sonrasına ait olarak kaydedildi. Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ‘Türkiye için çok karanlık bir döneme yaklaşıyoruz’ uyarısında bulunarak, ‘Laklikten yana duruş göstermek temel ihtiyacımız’ açıklamasında bulundu.
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