Brezilya'da kreşe saldırı: 4 çocuk hayatını kaybetti
Brezilya'nın Blumenau kentinde bir kreşe düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk da yaralandı.
Brezilya'nın güneyindeki Blumenau kentinde bir saldırganın bir kreşe düzenlediği saldırıda dört çocuk hayatını kaybetti, dört çocuk yaralandı. Reuters'ın yerel polis ve hastane yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Santa Catarina eyaletindeki saldırıyı düzenleyen 25 yaşındaki erkek şüpheli teslim oldu ve gözaltına alındı.
BBC konuya ilişkin haberinde saldırganın yerel saatle sabah 9.00 sıralarında kreşe balta ile saldırdığını yazarken, yerel güvenlik şefi Marcio Alberto Filippi'nin açıklamasına göre, yaşları 3 ile 5 arasında değişen dört yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin paylaştığı bilgilere göre, saldırı sırasında kreşte 40 öğrenci bulunuyordu. Yerel güvenlik şefi Filippi, saldırganın duvarlarına tırmanarak okula girdiğini aktardı.
Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, saldırıyı 'canavarlık' olarak nitelendirerek, bunun 'kabul edilemez, absürt bir nefret eylemi ve korkaklık' olduğunu' söyledi.
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