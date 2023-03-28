Brezilya'da öğrenci öğretmenini öldürdü
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde bir okulda 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de yaraladı.
Brezilya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da bulunan Thomazia Montoro okulunda bıçaklı saldırı meydana geldi.
Yerel saatle 07.20 sıralarında okula gelen 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü.
Bıçaklı saldırgan daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de bıçakla yaraladı. Olayın ardından saldırgan, eyalet polisi tarafından gözaltına alındı. Sao Paulo Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çabalarımızla yaralılara yardım etmeye ve ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMENİNİ TEHDİT ETMİŞ
Olayın yaşandığı sınıfta bulunan bir öğrenci, bıçaklı saldırganın önceki günlerde bir çocuk ile tartıştığını ve öğretmenin duruma müdahale ettiğini söyledi.
Çocuk, saldırganın tartışma sonrasında öğretmenin tavrına sinirlenerek tehditler savurduğunu da belirtti.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, 13 yaşındaki saldırganın internetten silah kullanımını araştırdığı kaydedildi.
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