Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp
Brezilya’da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 117’ye yükseldiği ve en az 100 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Son yapılan açıklamalarda en az 117 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Kurtarma çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanırken, birçok kişi yeni sel ve toprak kayması ihtimaline karşı şehri terk etmeye başladı.
Kentte sadece Salı günü etkili olan sağanak yağışlar, Şubat ayı ortalamasını geçerek sel felaketine ve toprak kaymalarına neden oldu.
Birçok sokak çamurla kaplanırken, evler sular altında kaldı ve araçlar sel sularında sürüklendi. Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden biri enkaz altında kalan kişileri bulmanın artık “neredeyse imkansız” olduğunu söyledi.
ŞEHİRDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ
Petropolis yerel yönetimi, 16 Şubat’ta şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan etmiş ve mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıklamıştı.
Öte yandan Petropolis ve çevresinde Ocak 2011’de yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde 900’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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