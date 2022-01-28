Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 09:17
Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 15. haftasında Ekvador ile Brezilya karşı karşıya geldi. Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı’nda oynanan maçta baştan sona yaşananlar geceye damga vurdu. 2 kez penaltı ve kırmızı karttan vazgeçilen mücadele 1-1 sona erdi.

Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

Büyük heyecana sahne olan maçta Brezilya 6. dakikada öne geçerken 15. dakikada Ekvador’dan Dominguez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 20. dakikada ise Brezilya’dan Emerson Royal, ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

Maçta dakikalar 31’i gösterirken Alisson’un, Fenerbahçeli Valencia’ya yaptığı hareket sonrası bir kırmızı kart daha çıktı ve penaltı kararı verildi. Ancak VAR incelemesinin ardından her iki karar da iptal edildi. Alisson’un kartı sarıya döndü ve ilk yarı 1-0 Brezilya üstünlüğüyle tamamlandı.

Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

İkinci yarıda Ekvador gol bulmak için oldukça iyi ataklar yaptı ve 75’te Felix Torres maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, bu kez Preciado’ya yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesiyle bir kez daha her iki karar da iptal edildi ve sahalarda ender rastlanan bu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Brezilya puanını 36 yaptı. 

Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…

Puanını 24'e çıkaran Ekvador, 2022 Dünya Kupası yolunda bir kritik bir puan daha aldı. 


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