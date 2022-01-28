Ekvador-Brezilya maçı geceye damga vurdu! Kırmızı ve penaltı 2 kez iptal…
İkinci yarıda Ekvador gol bulmak için oldukça iyi ataklar yaptı ve 75’te Felix Torres maça eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, bu kez Preciado’ya yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesiyle bir kez daha her iki karar da iptal edildi ve sahalarda ender rastlanan bu karşılaşma 1-1 sona erdi.
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