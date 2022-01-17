Antalyaspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fernando Lucas Martins'i renklerine bağladı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 1,5 yıl için kırmızı-beyaz renklere bağlayan imzayı attı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 17:38
Antalyaspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı
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Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin'de Beijing Guoan forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Martins'in 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Paylaşımda, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Martins'in videosuna yer verildi.

Antrenman salonunda çekilen videoda, kırmızı-beyazlı formayı giyen Martins'in, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim." ifadeleri yer aldı.


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