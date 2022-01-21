Brezilya'da gündem Alex de Souza: Tiki taka ve Alex'in takımı
Sao Paulo U20 takımını çalıştıran, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın hocalık performansı, Brezilya'nın gündemine oturdu. Copinha turnuvasının resmi sosyal medya hesabı, genç çalıştırıcının takımına ait görüntüleri 'Tiki taka ve Alex'in takımı' notuyla paylaştı.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman ile ilgili görüşlerinin de yer aldığı röportaj ile gündeme gelmişti.
Daha önce sık sık teknik direktörlük konusunda hedefleri olduğunu belirten Alex, devam eden Copinha'da takımına oynattığı futbolla da adından söz ettirdi.
Palmerias'ın yıldız adayı 15 yaşındaki Endrick ile beraber turnuvanın öne çıkanlarından biri, Alex'in teknik direktörlük performansı oldu.
Copinha turnuvasının resmi Twitter hesabı, Sao Paulo'nun Cruzeiro'yu yendiği maçın görüntülerini paylaşarak 'Tiki Taka ve Alex'in takımı' yorumunu yaptı.
Pega esse Tiki-Taka dos Cabeças do Alex!#Copinha22— Copinha (@Copinha) January 20, 2022
Sportv pic.twitter.com/nSl2LMiut0
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