Brezilya’da uçak kazası: 14 ölü

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde çift motorlu bir turboprop olan EMB-110 uçağının düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:50
Abone Ol google-news

Brezilya’nın Amazon eyaletinde, nakliye uçağı EMB-110’un düşmesi sonucu içindeki 12 yolcu ve 2 mürettebat yaşamını yitirdi.

Amazonas eyaletinin başkenti Manaus’dan orman kasabası Barcelos’a doğru hareket eden uçağın, düştüğü sırada yolculuğunu tamamlamaya yakın olduğu öğrenildi.

Amazon Güvenlik Sekreteri Vinicius Almeida kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Ulaşılan ilk bilgilere göre uçağın şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu ve Barcelos’a inişi sırasında düştüğü belirlendi” dedi.

Uçağın av balıkçılığı yapan bir iş adamı tarafından kiralandığı kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


Brezilya uçak uçak düştü

İlgili Haberler

Uçak üreticisi Airbus hacklendi: Özel bilgiler çalındı!

Uçak üreticisi Airbus hacklendi: Özel bilgiler çalındı!
Akrobasi uçağı alev topuna dönüştü: 1 ölü

Akrobasi uçağı alev topuna dönüştü: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler