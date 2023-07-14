Brezilyalı şarkıcı, otomobil reklamı için yapay zeka ile diriltildi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 18:19

Güncelleme: 14.07.2023 - 18:19

Alman otomobil devi Volkswagen, 70. yılını kutladığı reklam filmini yayımladı.Volkswagen'in Brezilya reklamında, 1982 yılında henüz 36 yaşındayken yaşamını yitiren şarkıcı Elis Regina'nın yer alması dikkat çekti.

Brezilya'nın en değerli müzisyenlerinden Elis Regina'nın, Grammy ödüllü kızı Maria Rita ile düet yaptığı reklam filmi tartışmalara yol açtı.

Brezilya'nın reklam gözlemcisi Conar, ekranda "ölmüş bir kişiyi hayata döndürmek için" bu tür yöntemlerin kullanılmasının olası bir etik ihlali olup olmayacağının araştırılacağını duyurdu.

Conar, konuyla ilgili çok fazla şikayet gelmesinin üzerine "Bu tür tekniklerin kullanılmasının başta çocuklar ve gençler olmak üzere bazılarının kurguyu gerçekle karıştırmasına neden olup olmayacağı konusunda sorular gündeme geldi. Yaklaşık 45 gün içinde bir karar verilecek" açıklamasında bulundu.

Regina'nın müzik yapımcısı olan en büyük oğlu Joao Marcello Boscoli, müziğin birleştirici yönüne vurgu yaptı. Tartışmaları başlatan Volkswagen ise reklam filmini savundu.

Reklam filmini yapan şirketin şarkıcının ailesinden onayını aldığını belirten Volkswagen, "Fikir... Brezilya müzik tarihinin en büyük şarkıcılarından biri ile çağdaş bir ikon olan kızı Maria Rita'yı yeniden bir araya getiren eşsiz bir an yaratmak için yapay zekayı kullanmaktı" dedi.