Brezilya’nın Tunus Büyükelçiliği’ne bıçaklı saldırı: 1 polis yaralandı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:50

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:50

Brezilya’nın Tunus’taki Büyükelçiliği'ne bugün bıçaklı saldırı düzenlendi.

Tunus’un İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir saldırganın elçilik önünde görev yapan bir polis memurunu bıçakladığı belirtildi.

Elçilik önündeki memurların, şüpheli gördükleri saldırgana sorular sorduğu fakat daha sonra soruları cevapsız bırakan saldırganın polis memurunu bıçakladığı bildirildi. Saldırı sonrası diğer polisler tarafından bacağından vurulan saldırgan etkisiz hale getirilirken bıçaklanan polis memuru hastaneye götürüldü.

Çok sayıda güvenlik görevlisi bölgeye gönderilirken elçilik çevresinde geniş önlemler alındı. Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.