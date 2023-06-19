ABD'de Özgürlük Günü kutlamalarına silahlı saldırı: Bir ölü, çok sayıda yaralı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:40

Güncelleme: 19.06.2023 - 13:40

ABD'de, 19 Haziran 1865 tarihinde köleciliğin sona erdiği Özgürlük Günü'nün kutlamalarına yapılan silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı, Chicago'nun Willowbrook banliyösünde bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşti.

Yaralanan kişiler, hastaneye kaldırılırken Şerif Yardımcısı Eric Swanson, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Saldırıyla bağlantılı olarak herhangi bir gözaltı yapılmadı. Polis, saldırının arkasındaki kişinin kimliğini araştırmaya devam ettiğini açıkladı.

Npcr'de yer alan habere göre, kutlamaları takip eden şerif yardımcıları, yakın oldukları bir noktadan kavga ihbarı alınca olay yerine gitti. Ancak şerif yardımcıları, silah sesi ihbarı gelince alışveriş merkezine geri döndü.

Yetkililer, saldırganın kimliğini tespit edebilmek için kutlamalara katılanların çektiği videolara ve güvenlik kamerası kayıtlarına inceleme başlattı.

Saldırının pazar sabahı saat 00.30'da meydana geldiği belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Özgürlük Günü'nü kutlamak amacıyla yüzlerce kişi alışveriş merkezi otoparkında toplanmıştı.