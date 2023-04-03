BRICS Liderler Zirvesi, gelecek yıl Kazan'da düzenlenecek.
BRICS Liderler Zirvesi, gelecek yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 2024'te Rusya'da düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak şehir belirlendi.
Kararnameye göre, Kazan, zirveye ev sahipliği yapacak ve zirveye hazırlıktan sorumlu organizasyon komitesinin başkanlık görevini ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yürütecek.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- Kira zam oranı belli oldu
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Adana'da korkutan deprem!