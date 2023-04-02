Rusya, Ukrayna’nın Kostiantynivka şehrini hedef aldı

Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:33
Rusya, Ukrayna’nın Kostiantynivka şehrini hedef aldı
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Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini vurduğunu açıkladı.

Saldırıda 16 apartman, 8 ev, bir anaokulu ve çok sayıda yapının zarar gördüğünü belirten Yermak, "Ruslar, Kostiantynivka’yı yoğun bir şekilde bombalıyor" ifadelerini kullandı.


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