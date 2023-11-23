BRICS Zirvesi’nde İsrail'in saldırıları kınandı
BRICS liderleri olağanüstü toplanıp sanal bir zirve gerçekleştirdi. Zirvede Gazze için derhal "ateşkes" çağrısı yapıldı. Zirvenin Dönem Başkanı olan Güney Afrika, İsrail'i Filistin'de savaş suçu işlemek ve "soykırım" yapmakla suçladı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu ülkelerinin liderleri ve temsilcileri, Dönem Başkanı Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da bir araya geldi.
CNN Türk'ün aktardığına göre, liderler, İsrail-Hamas çatışmasına ortak bir yanıt oluşturmayı amacıyla düzenledikleri olağanüstü toplantıda derhal ateşkes çağrısında bulundu.
Sanal olarak gerçekleştirilen zirvede liderler, ateşkes çağrısını yineledi, bölgede barışın sağlanması için İsrail-Hamas çatışmasına uzun vadeli diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu'daki kaostan ABD'yi sorumlu tutarak, “Aslında tüm bu olaylar, ABD'nin Filistin-İsrail anlaşmasında arabuluculuk işlevlerini tekeline alma arzusunun ve uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu dörtlüsünün faaliyetlerini engellemesinin doğrudan bir sonucudur” dedi.
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