BRICS Zirvesi’nde İsrail'in saldırıları kınandı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:12

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:12

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu ülkelerinin liderleri ve temsilcileri, Dönem Başkanı Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da bir araya geldi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, liderler, İsrail-Hamas çatışmasına ortak bir yanıt oluşturmayı amacıyla düzenledikleri olağanüstü toplantıda derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Sanal olarak gerçekleştirilen zirvede liderler, ateşkes çağrısını yineledi, bölgede barışın sağlanması için İsrail-Hamas çatışmasına uzun vadeli diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu'daki kaostan ABD'yi sorumlu tutarak, “Aslında tüm bu olaylar, ABD'nin Filistin-İsrail anlaşmasında arabuluculuk işlevlerini tekeline alma arzusunun ve uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu dörtlüsünün faaliyetlerini engellemesinin doğrudan bir sonucudur” dedi.