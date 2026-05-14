BRICS zirvesinde kriz: İran ile BAE karşı karşıya geldi

14.05.2026 14:22:00
Dış Haberler Servisi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni İran’a yönelik saldırılara doğrudan katılmakla suçladı. BRICS toplantısında konuşan Arakçi, “BAE saldırganlığın parçası oldu” diyerek Abu Dabi yönetimine sert mesaj verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) İran’a yönelik saldırılarda doğrudan rol almakla suçladı.

İran devlet medyasına göre Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, BAE’nin İran’a yönelik saldırılarda aktif rol oynadığını öne sürdü.

Arakçi, “Birlik adına BRICS konuşmamda BAE’nin adını vermedim. Ancak gerçek şu ki BAE ülkeme yönelik saldırganlıkta doğrudan yer aldı. Saldırılar başladığında bunu kınama gereği bile duymadılar” ifadelerini kullandı.

İran devlet medyası, Arakçi’nin açıklamalarının BAE temsilcisinin sözlerine yanıt olarak yapıldığını aktardı ancak Emirlikler temsilcisinin ne söylediğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

“ABD ÜSLERİ SİZE GÜVENLİK SAĞLAMAZ”

Arakçi, BAE’nin İsrail ve ABD ile yakın ilişkilerinin kendisine güvenlik sağlamayacağını savunarak Abu Dabi yönetiminin İran politikasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Arakçi, “Yan yana barış içinde yaşamak zorundayız. Bu da iki ülke arasında tam anlayış ve barışçıl ilişkiler gerektiriyor” dedi.

Gerilim, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran savaşı sırasında BAE’yi ziyaret ettiğini öne sürmesinin ardından daha da arttı.

BAE yönetimi söz konusu ziyareti yalanlarken Arakçi, bir gün önce yaptığı açıklamada “İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek” ifadelerini kullanmıştı.

BRICS’TE ORTAK BİLDİRİ KRİZİ

İran medyası, İran ile BAE arasındaki gerilim nedeniyle BRICS dışişleri bakanları toplantısından ortak bildiri çıkmasının zorlaşabileceğini yazdı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi’nin, BAE’nin toplantıdaki varlığı nedeniyle “iletişim sorunları yaşandığını” söylediği aktarıldı.

İran savaşı, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlamış, Tahran yönetimi de Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ve çeşitli hedeflere füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti.

Trump'tan, İran'a yeni tehdit: 'Ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz' ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin kontrolünün ABD'de olduğunu savunarak, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler" dedi. Trump ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona yaklaştığını ve NATO'ya ihtiyaç duymadıklarını söyledi.
Trump'tan ABD medyasına 'vatana ihanet' suçlaması ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapan Amerikan medyasının "vatana ihanet" ettiğini savundu.
