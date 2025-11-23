Britanya 'metanol zehirlenmesi' uyarı listesine Türkiye'yi de ekledi

Britanya 'metanol zehirlenmesi' uyarı listesine 11 ülke ekledi. Söz konusu listede Türkiye de var...

Geçen sene kasımda Laos’ta biri Britanya’dan altı turist, metanol zehirlenmesi nedeniyle ölmüştü.

Aralıkta da Güney Pasifik ülkesi Fiji’de beş yıldızlı bir otelde kokteyl içen yedi turist, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Avrupa’da zehirlenmelerin ardından turistik yerlerdeki ‘sahte içki’ konusu gündemde yer almıştı.

BBC’nin haberine göre Britanya Dışişleri Bakanlığı Laos’taki ölümlerden sonra metanol zehirlenmesine vatandaşlarını uyarmaya başladı.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Güncellenen seyahat kılavuzuna 11 ülke eklendi ve metanol zehirlenmesine karşı uyarı listesindeki ülkelerin şunlar olduğu belirtildi:

“Brezilya, Bangladeş, Kamboçya, Kosta Rika, Ekvator, Fiji, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Ürdün, Kenya, Laos, Libya, Malavi, Malezya, Meksika, Fas, Nepal, Nijerya, Papua Yeni Gine, Peru, Rusya, Ruanda, Tayland, Türkiye, Uganda ve Vietnam.”

Habere göre seyahat edecekler az miktarda metanolün bile 12 ila 48 saat içinde körlüğe ya da ölüme götürebileceği konusunda uyarıldı.

Dışişleri Bakanı Hamish Falconer yurt dışına çıkacak vatandaşlarının metanol zehirlenmesi belirtilerini bilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“İçki içecekseniz güvenilir yerlere gidin. Ev yapımı veya bedava içkiden uzak durun. İçki içtikten sonraki sabah normalden çok daha kötü bir sabaha uyanırsanız hemen yardım isteyin.”

METANOL NEDİR?

Türk Tabipler Birliği (TBB) metanolü şöyle tanımlıyor:

“Metil alkol (metanol) odun talaşının damıtılmasıyla elde edilir. Sanayide ve denizcilikte çözücü, boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Kesinlikle içecek amaçlı tüketilmemesi gereken bir alkol türünün ülkede salgın düzeyinde tüketilmesi önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Dünyanın pek çok ülkesinde metil alkol zehirlenmeleri yaşanmasına rağmen Türkiye’de özellikle son yıllarda bu durum bir salgın haline gelmiştir. Yasaklar, yüksek vergi artışları ve engellemeler merdiven altı üretimi tetiklemekte, metil alkol zehirlenmeleri kaçınılmaz olmaktadır.”