Britanya tahtının varisleri arasında büyük kavga: 'Ağabeyim Prens William beni dövdü'
Britanya tahtının beşinci sıradaki varisi ve Sussex Dükü Prens Harry'nin, Spare adlı kitabındaki kardeşi Galler Prensi William ile yaşadığı bir olayla ilgili bir bölümün paylaşılması İngiltere'de gündem oldu.
Sussex Dükü Prens Harry, yakında yayınlanacak olan otobiyografisi Spare'den paylaşılan bir anısında kardeşi Galler Prensi William ile arasında arbede çıktığını öne sürdü.
Prens Harry, eşi Meghan Markle ile ilgili hararetli bir tartışma sırasında kardeşi William'ın kendisini "yakasından tutup yere fırlattığını" iddia etti.
Kitapta Harry, William'ın kendisini "yakasından tuttuğunu, kolyesini kopardığını ve yere düşürdüğünü" belirtirken, "sırtında gözle görülür bir yara" olduğunu iddia ediyor.
2019'da Londra'daki evinde patlak verdiği iddia edilen öfkeli tartışmada, William'ın Meghan'ı "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" olarak nitelediği söyleniyor.
Harry'ye göre kardeşler, ilişkilerinin "tüm felaketini" ve "basınla olan mücadelelerini" konuşmak için bir araya gelmişlerdi.
THE GUARDİAN SIZDIRDI
The Guardian'ın kitaptaki bilgilerden aktardığına göre Harry, William'ı eşi hakkında "basının anlattıklarını papağan gibi tekrarlamakla" suçlamış, ardından da fiziksel bir münakaşayla sonuçlanan bir çığlık kavgası başlamış.
Yayıncı Penguin Random House'un sızıntıları önlemek için büyük çaba sarf ettiği belirtilirken, gazetenin kitabın erken bir kopyasını nasıl elde ettiği henüz bilinmiyor.
Kaynaklar daha önce Harry'nin "patlayıcı" anı kitabının yayınlanmasıyla ilgili düzenlemelerin son derece sıkı korunduğunu ve en ince ayrıntısına kadar yönetildiğini, sadece bir avuç üst düzey yöneticinin tam ayrıntılardan haberdar olduğunu söylemişti.
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