Brüksel'den Şam'a çıkarma: Şara, Von der Leyen'i ağırladı

Şam yönetimine bağlı silahlı unsurlar ile terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki Halep merkezli gerginlik devam ederken, Avrupa Birliği'nden Şam'a üst düzey bir ziyaret gerçekleşti.

Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin bir yılı aşkın süre önce devrilmesinden bu yana AB liderlerinin Şam’da gerçekleştirdiği ilk resmi temas oldu.

BÖLGE TURUNUN İLK DURAĞI

Ziyaret kapsamında Şam'a gelen Von der Leyen, X’te yaptığı paylaşımda, "Avrupa’nın Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi. Costa ise "Önünüzde uzun bir yol var, ancak ilk adımları attınız" mesajını verdi.

AB heyeti, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Şam rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılandı.

Ziyaret, Amman’daki ilk AB–Ürdün Zirvesi'nin ardından düzenlenen bölge turunun ilk durağı oldu; heyetin gün içinde Beyrut’a geçmesi bekleniyor.

Görüşme, Şara’nın kısa süre önce Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. Devlet haber ajansı SANA’ya göre taraflar, 'ikili iş birliği imkânları ve Suriye’deki son gelişmeleri' ele aldı.

AVRUPA'NIN SURİYE'DEKİ POZİSYONU

The Nation'da yer alan değerlendirmelere göre, Avrupalı yetkililer, Şam’la angajmanın azınlık haklarına saygıya bağlı olduğunu vurguluyor; Kürt gruplarla ilişkiler yakından izleniyor.

El Şara yönetimi ise 14 yıllık iç savaşın ardından kırılgan ekonomiyi istikrara kavuşturmak için Avrupa’dan mali destek çekmeyi hedefliyor.

Halep’teki çatışmalar Avrupa’da endişe yaratırken, AB ve Ürdün ortak açıklamalarında, "Suriye’nin istikrarı, uzlaşısı, kurum inşası, yeniden inşası ve sosyo-ekonomik toparlanmasına destek için iş birliği yapacaklarını" bildirdi.

Almanya ve Fransa dışişleri bakanları, Aralık 2024’te Esad rejiminin düşmesinin ardından Şam’ı ziyaret eden ilk üst düzey isimler arasında yer almıştı; ancak son aylarda temaslar, Suriye’nin ABD ile ilişkileri onarmaya odaklanmasıyla azaldı.

İSRAİL-SURİYE ORTAKLIĞI

Washington bu hafta İsrail ile Suriye arasında kritik bir yakınlaşmaya da arabuluculuk etti. Taraflar, İsrail’in geçen yıl Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin ardından, güvenlik düzenlemesi için bir 'ortak iletişim merkezi' kurmayı kabul etti.

AB ayrıca teknik uzmanlık desteği sunuyor. The National’ın daha önce aktardığı üzere, Şam’daki AB delegasyonu Suriye Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir teknik destek merkezi kuruyor.

HALEP'TE TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Öte yandan, Şam yönetiminin, SDG'ye Halep’i terk etmesi için tanıdığı süre sabah 09.00’da doldu, akabinde ateşkesin uzatıldığı duyuruldu.

Yerel kaynaklar, SDG militanlarının otobüslerle kentten ayrılacağını öne sürerken, Halep’teki Kürt meclisleri kenti terk etmeyeceklerini ve Şam yönetimine direneceklerini açıkladı. Bu sırada, Şeyh Maksud mahallesinde silah sesleri duyulduğu bildirildi.

SDG’den şu ana dek ne ateşkesin uzatılması ne de kentin terk edileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kentte gergin bekleyiş sürüyor.