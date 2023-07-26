Brüksel saldırısının şüphelileri suçlu bulundu

Yayınlanma: 26.07.2023 - 08:58

Güncelleme: 26.07.2023 - 08:58

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2016 yılında terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı terör saldırıyla ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme, söz konusu saldırılarda yer alan 6 şüpheliyi cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Hüküm giyenler arasında Brüksel’deki saldırılardan 4 gün önce tutuklanan ve Fransa’nın başkenti Paris'te 2015’de düzenlenen terör saldırıları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 32 yaşındaki Salah Abdeslam da yer aldı.

Usame Krayem, Mohamed Abrini, Ali El Haddad Asufi ve Bilal El Makhoukhi davada hüküm giyen diğer isimler olurken, Suriye’de öldüğü sanılan ve Abdeslam'ın çocukluk arkadaşı olan Usame Atar ise gıyabında yargılandı. Ülke tarihinin en büyük davasında 900'den fazla davacı yer aldı.

Başkentte 22 Mart 2016’da Brüksel Havalimanı’na ve Maelbeek Metro İstasyonu’na düzenlenen eşgüdümlü 2 saldırı terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilmişti.



ABDESLAM, PARİS SALDIRGANLARININ HAYATTA KALAN TEK ÜYESİ

Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, öldüğü inanılan 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanmış, saldırganların hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan Abdeslam, mahkeme tarafından terör ve cinayetten suçlu bulunarak şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

