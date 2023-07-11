Araçlarında el bombası bulundu... 2 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı!

Hatay'da takibe alınan otomobilde 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeğinin ele geçirildi. Araçtaki 2 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:33
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları otomobili Belen ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, araçtaki 2 terör örgütü IŞİD zanlısını gözaltına aldı. Otomobilde 5 el bombası ile 489 uzun namlulu silah fişeğinin ele geçirildiği aktarıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.


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