Brüksel'de polis teyakkuzda

Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:44

Güncelleme: 30.06.2023 - 10:44

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından ateş edilerek öldürülmesi üzerine başlayan olaylar devam ederken Belçika'da da benzer olayların çıktığı bildirildi. Ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından yayınlanan haberlere göre Brüksel'in şehir merkezinde bulunan Anneessens hafif raylı sistem durağı etrafında bir grup genç tarafından karton yığınlarının ateşe verildiği, bir aracın da bu esnada yanmaya başladığı, bunun üzerine başkent polisinin büyük bir ekiple bölgeyi ablukaya aldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak basına bilgi verdiği bildirilen Bruxelles-Capitale/Ixelles asayiş bölgesi sözcüsü Ilse Van de Keere'in yaşanan olayların Fransa'daki olaylar sonrasında sosyal medyada yapılan yoğun çağrılar sonucu başladığı ve polisin şu ana kadar en az 10 kişiyi gözaltına aldığını belirttiği aktarıldı.

Brüksel'de yaşanan hareketlilik üzerine yoğun güvenlik önlemleri alan polisin olası bir gerginliği önlemek için yoğun bir şekilde sokaklarda olmaya devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Brüksel Bölgesi toplu ulaşım işletmesi STIB'in olası risklere karşı Anneessens durağı ve çevresinde otobüs ve tramvay seferlerini durdurduğunu duyurdu. Şu ana kadar olaylar kapsamında bir otomobilin yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

