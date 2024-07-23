Buckingham Sarayı cami olsun demişti: Radikal İslamcı imam, terör örgütü yönetmekten hüküm giydi

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:58

Güncelleme: 23.07.2024 - 18:35

Londra polisi, dünya çapında faaliyet gösteren islamcı terör örgütünün lideri imam Anjem Choudary’nin, çıkarıldığı mahkamede terörizm suçundan hüküm giydiğini duyurdu.

İngiliz mahkemesi, 57 yaşındaki Choudary'i terör örgütü El Muhacirun’un kurucusu ve lideri olmaktan, ve örgüte finans sağlamaktan suçlu buldu. Choudary suçlamaları reddetti.

Londra Polisi Terörle Mücadele Komutanlığı Başkanı Dominic Murphy, aşırıcı ifadeleriyle ünlü imamın “büyük bir ceza alacağını” belirtti.

Murphy, mahkeme kararını “Choudary’nin tutuklanması ve hüküm giymesi, Londra halkına ve İngiliz kamuoyuna büyük bir güven verdiğinden şüphem yok” sözleriyle yorumladı.

4 TEŞKİLAT SORUŞTURDU

Londra polisi, İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5, New York Polisi ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi, soruşturmayı beraber yürüttü. Üç ülkede eş zamanlı yürütülen soruşturma sonucu dört devlet teşkilatı, Choudary’nin islamist terör örgütünün lideri olduğunu kanıtladı.

Soruşturma sonucu ortaya çıkan bilgilere göre Choudary, islamcı örgütü internet üzerinden yönetiyor ve örgütün üyelerine online ortamda dersler veriyordu. Bunun yanında örgütün yazılı yayınlarından da sorumluydu.

İngiltere’de verdiği vaazlerle ünlü Choudary, 2016 yılında IŞİD’i desteklemekten 5 yıl hapse mahkum edildi. El Muhacirun ise İŞİD’e militan gönderdiği ve kamuoyunu aşırıcı eylemlere teşvik ettiği gerekçesiyle terör örgütü ilan edildi.

Choudary, 2018 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Choudary’in terör örgütü lideri olarak alacağı cezanın çok daha ağır olacağı tahmin ediliyor.

Choudary, El Kaide’nin ABD’deki Dünya Ticaret Merkezine yaptığı saldırıyı övmesi ve Buckingham Sarayı'nı camiye dönüştürmek istediğini söylemesiyle İngiltere’de büyük tepki toplamıştı.